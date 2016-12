Audiolibri gratis: ecco i link per scaricarli in italiano

Cosa sono gli audiolibri? Si tratta di tracce audio, solitamente in mp3, che permetono di ascoltare, invece che leggere, un libro.

A volte si cercano audiolibri per necessità, è il caso dei non vedenti o ipovedenti, altre volte per comodità, ad esempio per ‘leggere” mentre si è alla guida. Non si trata di qualcosa di *nuovo*, anzi… Ben prima dell’editoria i cantastorie intrattenevano il pubblico narrando avventure mitiche. Oggi voglio proporvi un elenco di siti da cui poter scaricare audiolibri gratis.

Molti consentono il download gratuito solo dei classici (esenti da copyright perché scaduto) così come accade per gli ebook, altri si avvalgono del contributo di volontari per diffondere opere di narrativa anche recenti soprattutto tra chi ha difficoltà a leggere.

E’ il caso di Libro Parlato. Per accedere ai download è necessaria una registrazione gratuita in cui si dichiara di avere difficoltà di lettura e quali ( ad esempio ipovisione o età avanzata o dislessia o difficoltà generali). Una volta registrati si ha accesso a un catalogo notevole e aggiornato costantemente con le nuove uscite. QUI potete fare una ricerca sul titolo per vedere se è presente.

Se desiderate dare una mano potete diventare donatori di voce.

Logos Library (non solo parole) mette a disposizione una quantità impressionante di ebook e audiolibri in 92 lingue. Questi sono quelli in italiano. Ha anche una sezione di libri per bambini.

Treebook: è il primo e-shop completamente dedicato agli audiolibri inediti. Alcuni sono a pagamento ma la maggior parte possono essere scaricati gratuitamente. Anche in questo caso ci sono sezioni riservate alle fiabe e ai bambini.

Progetto Babele ha riservato una sezione agli audiolibri in cui ha raccolto opere di autori classici e scrittori emergenti. Interessante. Le sezioni sono narrativa, fantascienza, fantasy e thriller.

Fantasticamente, programma di rai radio 1, ha un archivio di audiolibri in italiano con un centinaio di racconti brevi scritti da grandi autori della letteratura mondiale.





Sempre della rai ma stavolta di rai radio 3 è consigliato visitare “Ad Alta Voce“. Troverete un grande archivio di romanzi e racconti scaricabili in formato Mp3. Consigliato.

Anche LiberLiber, conosciuto per gli ebook gratis ha una sezione riservata agli audiolibri, la scelta è molto limitata e si tratta per lo più di classici ma la qualità è buona e magari può essere l’occasione giusta per leggere (o rileggere) qualche ‘must’ lasciato indietro. I formati sono Mp3, M4B e OGG.

Se amate i classici vi consiglio di dare un’occhiata al Podcast Apple su iTunes a loro dedicato.

Books Should Be Free raccoglie più di 3000 audiolibri ascoltabili on line o scaricabili gratuitamente. Sono soprattutto in inglese, ma si trova anche qualcosa in altre lingue, anche italiano.

Librivox è un interessante progetto per la diffusione della cultura. offre la possibilità di scegliere un libro tra quelli disponibili nella libreria gratuita del progetto Gutenberg, poi chiunque voglia, può scegliere uno o più capitoli, e registrarsi mentre li legge ad alta voce. Il file audio sarà successivamente distribuito tramite podcast. Per lo più inglese ma si possono trovare anche titoli in italiano.

Non siete ancora soddisfatti? QUI trovate un forum dedicato al podcast letterario con moltissimi link.

Buon ascolto!