Combattere il bullismo con la StreetArt

Il bullismo è un fenomeno sempre più diffuso e pericoloso.

Fortunatamente nelle scuole si stanno diffondendo iniziative per combatterlo. Una di queste è la sfida proposta dall’ dall’agenzia digital IsayGroup, con la campagna promossa Vai oltre il bullismo”, promossa dalla Regione Lazio . Il progetto sfrutta la street art per sensibilizzare i ragazzi su questo delicato tema.

Sono stati realizzati 6 murales in altrettante scuole del lazio da alcuni artisti Luca Barcellona, Warios, Daniele Tozzi, Brus, Fabio Persico e Diamond.

Le opere raffigurano alcune delle frasi più diffuse tra i bulli ma finiscono con tre puntini di sospensione. Il finale della frase è coperto e sono stati i ragazzi a scoprire che proprio il finale modificava il senso della frase da negativa a positiva. Ad esempio Ti aspetto fuori… per andare a casa insieme.

Il progetto con hashtag #cambiailfinale ha trovato spazio anche su un sito dedicato, realizzato grazie alla collaborazione con Easy Net.

L’ operazione che non si limiterà ai murales, visto che in programma ci sono anche degli interventi formativi in cui si affronteranno con docenti qualificati tematiche come cyberbullismo e sicurezza su internet.

Vista la pericolosità del fenomeno e gli impatti devastanti che determina sui bambini sostengo sempre volentieri ogni forma di lotta .