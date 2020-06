Come vedere i messaggi whatsapp eliminati

Che fastidio quando non fate in tempo a leggere un messaggio prima che il vostro interlocutore lo elimini, vero?

Vi innervosisce leggere quella frasetta in corsivo “Questo messaggio è stato eliminato” ?

Bene da oggi potrete leggerlo ugualmente, il tutto in modo legale.

Infatti , installando alcune app, appena arriva il messaggio il vostro smartphone salverà il contenuto della notifica, rendendovi possibile la consultazione in qualsiasi momento.

Pensateci bene però, a volte non sapere evita fraintendimenti.

Se siete decisi ad andare avanti ecco qui i semplici passi.

Per Android: vi basterà installare WhatsRemoved+: per prima cosa, scarica l’app dal Play Store,

Dopo averla installata, dovete necessariamente consentirle di accedere alle notifiche, perché saranno proprio queste a salvare indelebilmente i contenuti eliminati dai vostri amici.

Tutto qui, a partire da ora, l’app registrerà tutto ciò che riceverete e lo conserverà anche se eliminato in seguito dalla persona che ve lo ha inviato.

Semplice vero?

e per l’Iphone? purtroppo a causa delle restrizioni imposte da iOS non c’è una procedura simile per il momento. Una maggiore sicurezza per gli utenti da un lato, ma anche una possibilità in meno per chi si chiede “Chissà cosa mi aveva scritto? e se lo aveva scritto a me!”

E voi fate parte di chi vedendo il messaggio eliminato si incuriosisce, o alzate le spalle e non ci pensate più?