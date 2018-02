Comunicazioni, aggiornamenti e apertura collaborazioni

Ciao a tutti,

come avrete notato è un bel po’ che non aggiorno il blog.

Purtroppo è un periodo complicato e sebbene mi riprometta sempre di tornare a scrivere con una certa frequenza al momento non mi è possibile.

Ho amato molto questo blog e mi dispiace però vederlo morire così, per cui dopo attenta riflessione ho pensato di aprire la strada a possibili collaborazioni. In passato mi erano arrivati parecchie richieste di aspiranti scrittori di guest post ma in quel momento avevo energie sufficienti per curare da sola tutto.

Tutto cambia nella vita, soprattutto le convinzioni 🙂

Quindi se siete un po’ geek, appassionati di tech e innovazione e avete voglia di mettervi in gioco commentate qui sotto e vi contatterò per gli accordi. Magari iniziamo con qualche post sottoposto alla mia approvazione e poi decideremo via via insieme come proseguire.

Che ne pensate?

Vi aspetto!