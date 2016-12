Lo Studio Ghibli festeggia quest’anno 30 anni dalla sua fondazione. uci cinema lo ha festeggiato trasmettendo ieri e oggi le principali opere di Hayao Miyazaki (e Isao Takahata)

Io invece vi segnalo un corto realizzato dal filmmaker Pablo Fernandez Eyre: dura solo 46 secondi e trasforma i personaggi in immagini a 8 bit.

Ci sono davvero tutti, da Totoro a Ponyo , dalla principessa Mononoke a Chihiro.

Buona visione!