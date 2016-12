Le immagini colorate che compaiono sulla strada solo quando si bagna

La pioggia vi mette tristezza?

Vi piacerebbe vedere colorati ‘murales’ apparire lungo la vostra strada quando il cielo e grigio e piove a catinelle? Un di designer della Corea del Sud ha ideato un modo per realizzare un’esplosione di colori per le strade di Seoul nei giorni piovosi.

Nato dalla collaborazione tra l’azienda statunitense Pantone e la School of the Art Institute di Chicago, il Project Monsoon ha preso il nome dalla stagione dei monsoni e prevede l’applicazione sull’asfalto di una speciale vernice idrocromatica che rimane invisibile fino a quando non viene a contatto con l’acqua, rivelando così le immagini nascoste.

Mi sembra una bellissima idea 🙂