Life Hack: Tante soluzioni creative per semplificare la vita

La vita diventa sempre più frenetica per molti di noi. Esistono però dei piccoli trucchetti per semplificare alcune operazioni quotidiane rendendole più semplici e divertenti.

Se cercate su google Life hacks troverete migliaia di idee geniali proposte come soluzioni a piccoli problemi, ho pensato di raccoglierne alcune, per sentirci tutti un po’ MacGyver 🙂

Qualcuna probabilmente già la conoscete, altre vi sorprenderanno, altre ancora sono così banali che vi chiederete come mai non vi sono venute in mente da soli 🙂

Come evitare che le banane diventino nere in un battibaleno

Avete presente la timeline della banane? 🙂 . Adesso potrete allungare la parte gialla del ciclo di vita, semplicemente avvolgendo attorno al picciolo la pellicola trasparente.

Provare per credere!

Non piangere più

A questa non ci credevo, provato oggi e funziona!!!

Per non piangere mentre affettate una cipolla masticate un chewing-gum !

Altri metodi per non lacrimare sono

– Mettere la cipolla nel freezer per 10-15 minuti prima di tagliarla

– Affettarla mentre è immersa in acqua

Portaspaghetti economico

Avevate mai fatto caso al fatto che il tubo delle Pringles ha esattamente la stessa lunghezza degli spaghetti?

Come separare il tuorlo dall’albume con una bottiglietta di plastica

Questo forse non avrà una grande utilità pratica ma è meraviglioso da vedere 🙂

Antiformiche naturale

Le formiche odiano i cetriolo e staranno ben lontane se ne strofinerete un po’ sulle fessure da cui entrano.

Quanto devono bollire le uova?

Ecco un’immagine da tenere sempre presente per non sbagliare più un uovo alla coque 🙂

Cercare oggetti minuscoli persi per casa senza rompere l’aspirapolvere

Avete perso qualcosa di piccolissimo in casa, come un orecchino, un bottone, una vite e non volete rischiare che distrugga l’aspirapovere? Mettete una calza intorno al tubo dell’aspirapolvere, fermatela con un elastico e il gioco è fatto.

Non schiacciarti più le dita

Attaccare un chiodo senza rischiare di martellarsi un dito?

Semplicissimo, basta tenere il chiodo con una molletta 🙂

Riparare la chiusuralampo

Scende da sola e vi ritrovate i pantaloni sempre aperti? Ecco un semplice metodo per farla star su

Raddoppiare le stampelle nell’armadio

Ottimizziamo gli spazi, basta la linguetta di una lattina

Apribottiglie d’emergenza

Se non ne avete uno a portata di mano inserite un chiodo nel tappo di sughero e poi con una forchetta stappate!

Apribarattolo

Metodo fantastico per tappi troppo stretti.

I mille usi del dentifricio

Mica lo userete solo per lavare i denti?

Il dentifricio ha mille usi diversi e può rivelarsi prezioso… ad esempio

– Rimuove i graffi su cd e dvd

– Allevia le irritazioni da punture di insetti, piaghe, vesciche e scottature

– Pulisce le unghie

– Pulisce in modo eccezionale parabrezza e fari

– Toglie il cattivo odore dalle mani dopo aver maneggiato aglio o pesce

– Rimuove le incrostazioni dal ferro da stiro

– Funziona come un gel antiappannamento per gli occhialini dei nuotatori e degli atleti

– Rimuove le incrostazioni dal ferro da stiro.

E a proposito di dentifricio, sapete che il motivo maggiore di divorzio è dovuto al modo differente di spremere il dentifricio?:P

eppure basterebbe organizzarsi così

Collo della camicia sempre perfetto senza ferro da stiro

Per sistemarlo al volo bastano pochi minuti di piastra per capelli.

Pancake e frittelle perfetti?

Per frittelle perfettamente tonde e uniformi versate il composto dentro una bottiglia di ketchup e poi spremetelo direttamente nella padella.

PulisciFragole

Togliere il picciolo dalle fragole non è mai stato tanto semplice e veloce, basta una cannuccia.

Coppette di cialda o biscotto da riempire con crema o gelato

Semplicissime da fare utilizzando il retro degli stampini dei muffin.

Conservare le lucine di Natale senza farle aggrovigliare

Geniale no?

Distinguere le chiavi

Ecco questo è un chiaro esempio di ‘ma perché non mi è venuto in mente da sola?’ Smalto per le unghie et voilà

Salva ricette

Non sapete mai dove appoggiarle e finiscono per essere tutte appiccicose macchiate, bagnate?

Eppure basta una stampella! 🙂

Vite spanata? Nessun problema

Vite spanata o cacciavite non della misura giusta?

Mettete un elastico sulla testa e il problema è risolto.

Da dove iniziano il nastro adesivo o lo scotch?

Niente più unghie scheggiate e imprecazioni 🙂

Non sgocciolate la vernice

Prima di iniziare a dipingere mettete un elastico intorno al barattolo, così potrete scolare il pennello senza spargere vernice ovunque.

Ventilatore arcobaleno

Bellissimo!

Portare la spesa pesante senza segarsi le mani con i manici delle buste

Birra fredda in due minuti

Se avete dimenticato di mettere la birra in frigo, sarà sufficiente avvolgere la bottiglia in un fazzolettino bagnato e metterla in freezer per due minuti.

Un test veloce per verificare la carica delle batterie

Per verificare lo stato di carica delle batterie fatele cadere da circa 15 cm di altezza su un piano. Se rimbalzano una sola volta e poi cadono sono cariche, se rimbalzano più volte è ora di buttarle 🙂

Come vedete alcuni hanno il sapore dei consigli della nonna, altri sono innovativi.E voi? quali trucchetti conoscete?

