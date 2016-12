OneDrive: come mantenere il vostro spazio gratis

Di OneDrive vi avevo già parlato qui, indicandovi il metodo per avere 100GB di spazio cloud gratis.

Microsoft ha però recentemente annunciato che effettuerà una modifica sullo spazio messo a disposizione con OneDrive inserendo delle limitazioni sullo spazio messo a disposizione in base all’account utilizzato.

Le limitazioni verranno applicate a tutte le tipologie di utenti che utilizzano OneDrive, sia per l’offerta gratuita che per le offerte a pagamento.

– Chi sta utilizzando, grazie all’abbonamento Office 365 , uno spazio illimitato si troverà solo 1TB.

– Chi aveva aderito alle offerte da 100GB o 200GB avrà 50GB.

– Gli utenti che utilizzano OneDrive nell’opzione gratuita, che offriva uno spazio di 15GB, avranno a disposizione solamente 5GB. Inoltre verrà eliminato il bonus di 15GB aggiuntivo per le foto a chi era riuscito ad ottenerlo nel periodo di promozione.

Tuttavia questa ultima categoria ha ancora la possibilità di mantenere i 15 giga, per farlo vi basterà andare QUI entro il 31 Gennaio 2016 e cliccare su Keep your free storage.

Tutto qui! Affrettatevi.

Via: GiardiniBlog