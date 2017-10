kindle: tantissimi ebook in italiano da scaricare gratis

Uno dei post di Tissy Tech più apprezzato è stato Ebook gratis: ecco i siti da cui scaricare migliaia di libri in cui suggerivo un elenco di siti che danno la possibilità di scaricare gratis e legalmente moltissimi libri.

Visto il successo di quel post oggi voglio segnalarvi un sito che offre un servizio di ricerca e selezione automatico di tutti gli Ebook Kindle gratis messi a disposizione a rotazione Amazon.

Si tratta di Hundred Zeros versione italiana ( qui per le altre lingue ), dove troverete centinaia di Ebook gratis per Kindle con le relative copertine e link diretti a Amazon per essere scaricati immediatamente sul vostro device.

E’ possibile anche filtrare i libri per categoria o fare ricerche.

Nonostante raccolga solo libri di Amazon e quindi potrebbe apparire superfluo è invece molto comodo perché filtra solo gli ebook gratis e quindi permette di trovare e farci notare libri che magari potrebbero sfuggirci su Amazon.

Se non avete un Kindle potrete comunque leggere gli ebook con il programma gratuito messo a disposizione da Amazon per pc o cellulari e tablet.

Buona lettura!

Via AB Techno