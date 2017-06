Unroll.me : come cancellarsi da tutte le newsletter indesiderate con un click

Ogni mattina controllate la posta e trovate decine di mail che non vi interessano? Newsletter accumulate nel corso degli anni iscrivendovi magari a servizi che non avete mai utilizzato, o a cui vi siete abbonati involontariamente acquistando qualcosa, o per ottenere uno sconto e poi non ve ne siete più liberati.

Eliminare l’iscrizione mail per mail è lungo, noioso e non sempre funziona. Ma ora c’è una soluzione, si chiama Unroll.me e permette di cancellarsi da tutte le sottoscrizioni e le mailing list che non volete in una volta sola.

Come funziona? È semplicissimo, vi basterà inserire il vostro indirizzo mail e dopo una breve scansione visualizzerete tutte le newsletter a cui siete abbonati.

A quel punto potrete decidere a quali restare abbonati e a quali disiscrivervi cliccando su Unsubscribe oppure potrete scegliere l’opzione Rollup, che consiste nel ricevere una sola mail che contiene la preview di tutte le newsletter a cui siete ancora abbonati, in modo da ricevere una sola mail anziché settecentomila.

Io mi sono sentita subito meglio 🙂

Provatelo e mi ringrazierete