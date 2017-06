Wannacry: come verificare se il vostro windows è protetto

Ieri si è diffuso wannacry : un pericolosissimo attacco ransomware che ha bloccato i computer di ospedali, università, banche e uffici quasi in ogni paese, Italia inclusa.

Volete evitare che arrivi anche al vostro computer?

Verificate intanto se siete protetti.

Farlo è semplicissimo,

Come prima cosa indipendentemente dalla vostra versione di Windows aprite il Pannello di Controllo e cliccate sull’icona Programmi e funzionalità .

e cliccate sull’icona . Selezionate Visualizza aggiornamenti installati e ordinate per data selezionando Installato il.

A questo punto le verifiche si differenziano a secondo del vostro sistema operativo

Windows 7 e Windows Server 2008 R2

Controllare la presenza di queste patch

KB4019264, aggiornamento cumulativo di maggio, 2017-05

KB4015552, anteprima aggiornamento cumulativo di aprile 2017

KB4015549, aggiornamento cumulativo di aprile 2017

KB4012215, aggiornamento cumulativo di marzo 2017

KB4012212, aggiornamento cumulativo di marzo 2017 (solo patch di sicurezza)

Se almeno una di queste patch è presente non dovete temere nulla

Se così non fosse scaricate questa patch KB4012212 (32 o 64bit)

Windows 8.1 e Windows Server 2012 R2

Controllare la presenza di queste patch

KB4019215 aggiornamento cumulativo di maggio, 2017-05



KB4015553 anteprima aggiornamento cumulativo di aprile 2017



KB4015550 aggiornamento cumulativo di aprile 2017



KB4012216 aggiornamento cumulativo di marzo 2017



KB4012213 aggiornamento cumulativo di marzo 2017 (solo patch di sicurezza)

Se gli aggiornamenti non sono presenti scaricate almeno la patch KB4012213

Windows Vista

Controllare la presenza di questa patch

KB4012598

Se non fosse presente scaricatela da qui

Windows 10

Premete i tasti Windows+R quindi digitare winver e premere Invio.

Se la versione è la 1703 il sistema è già sicuro altrimenti dovete aggiornarla

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows 8

Installate questa patch KB4012598

Ora non avete più nulla da temere!