Dalle 17:45 circa di oggi 31 dicembre whatsapp ha smesso di funzionare.

Se già normalmente perdere per qualche ora la possibilità di utilizzare il più diffuso sistema di messaggistica semina il panico, tutto è amplificato oggi.

Come invieranno gli auguri gli italiani? Saranno costretti a telefonare? 😉

Al momento non si hanno notizie sui tempi di risoluzione.

