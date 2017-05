Da oggi Tissy Tech è dofollow :)

Come credo tutti sappiate wordpress imposta come default il tag rel=nofollow, un tag HTML che si applica ad un link per dire ai motori di ricerca di non seguire quel link che non vengono quindi considerati da Google ai fini dell’indicizzazione e del pagerank.

Ho deciso di rimuovere questo tag, per cui da ora in poi i vostri link saranno validi per i motori di ricerca.

Sono consapevole che così facendo mi espongo a un aumento considerevole di spam che spero di gestire tramite plugine e moderazione dei commenti. Inoltre il dofollow sarà applicato solo agli utenti che abbiano postato almeno altri 5 commenti.

Perché ho deciso di rimuovere il nofollow?

perché credo che sia giusto premiare con un link le persone che partecipano attivamente e costruttivamente al mio blog.

A questo proposito vi chiedo un consiglio. Io sto usando il plugin nofollowfree che permette appunto di impostare il numero di commenti minimi, mi piacerebbe invece un modo per scegliere le persone a cui applicare il dofollow, in modo da premiare la qualità oltre che la quantità di interventi.

Conoscete qualche strumento/plugin che permetta questo tipo di impostazione?

Altra cosa utile sarebbe scegliere i diversi tag in base allla lingua dei commenti, visto che la maggior parte dello spam che ricevo è in inglese, e miei lettori ‘veri’ sono al 99,9% italiani 🙂