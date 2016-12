Leggere quotidiani e riviste on line GRATIS

Avaxhome è un sito con parecchi contenuti e alla pagina dedicata ai Magazines offre moltissimi quotidiani e settimanali italiani e stranieri completi e in formato PDF.

Sono divisi per categoria, ad es i quotidiani sono alla voce Daily News o Newspaper; per leggere riviste tecnologiche technic_technology, per la musica m_music ecc…

Per scaricare è sufficiente cliccare su Details (in basso a destra) e non sull’anteprima della copertina.

Buona lettura! :ciuffo: