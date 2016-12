Outlook.com non vi è piaciuto? ecco come tornare a hotmail

Abbiamo visto qualche giorno fa come abilitare outlook.com.

Non vi è piaciuto? Non siete soddisfatti?

Nessun problema, è infatti possibile tornare ad Hotmail con un paio di click-

Ecco come fare:

Collegatevi ad Outlook.com ;

; Cliccate sull’icona dell’ ingranaggio in alto a destra;

in alto a destra; Selezionate la voce Torna a Hotmail dal menu che si apre;

dal menu che si apre; Cliccart sul pulsante Invia commenti e suggerimenti se volete spiegare cosa non vi è piaciuto oppure cliccate su Salta commenti e suggerimenti per tornare direttamente ad Hotmail.

Tutto qui.

In un qualsiasi momento potrete comunque tornare ad outlook.com

Come?

Basta collegarsi ad Hotmail;

Cliccare sulla voce Opzioni in alto a destra;

in alto a destra; Selezionare la voce Aggiorna a Outlook dal menu che si apre;

dal menu che si apre; Cliccare sul pulsante Aggiorna a Outlook.

Via: Geekissimo