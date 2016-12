[…] Ancora problemi con Skype […]

Sono passate meno di due settimane da quando Skype ha dato problemi a moltissimi utenti risolti grazie a questa soluzione e oggi di nuovo problemi di connessione. Stavolta però al momento non c’è un metodo per risolvere il problema, possiamo solo aspettare.

Su l’account Twitter ufficiale di Skype hanno scritto essere al corrente del problema e che il funzionamento verrà ripristinato il più presto possibile-

Per aggiornamenti potete andare direttamente sull’account Twitter di Skype, comunque vi terrò aggiornati se comunicheranno azioni da intraprendere personalmente per tornare ad utilizzarlo normalmente

Aggiornamento delle 17:55: il problema sembra essere stato risolto anche se ancora non ci sono comunicazioni ufficiali. io sono on line e voi?