Come vedere Netflix e il primo mese è gratuito!

Da oggi Netflix, il servizio di streaming video più famoso al mondo, è arrivato anche in Italia con un immenso catalogo di film, serie TV , cartoni animati e documentari per tutti i gusti e tutte le età.

Potete visualizzare i contenuti con qualsiasi dispositivo, smart tv, decoder, tablet ma anche smartphone o Ps4.

Netflix vi propone un mese di prova gratis, dopo di che se avete intenzione di continuare dovrete sottoscrivere un abbinamento mensile il cui prezzo varia tra 7.99 e 12,99 euro in base ai dispositivi su cui volete visualizzare contemporaneamente i contenuti o sulla disponibilità della risoluzione ULTRAHD

Molti contenuti sono disponibili in versione multi-lingua, e quindi potrete guardarli anche in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Le sottoscrizioni non presentano vincoli contrattuali e possono essere disattivate in qualsiasi momento, anche al termine del primo mese gratuito.

La banda minima per l’accesso a Netflix è di 1.5 Mbps ma è consigliabile disporre almeno di 3Mbps. Per accedere ai contenuti in HDbisogna avere una connessione minima di 5 Mbps, per quelli UltraHD/4K l’asticella si alaza oltre i 20Mbps.

Netflix utilizza una tecnologia di streaming intelligente che adatta automaticamente la qualità del video alla velocità della linea, quindi non doverete impostare nulla e non dovreste avere fastidiose interruzioni.

Per iniziare il mese gratuito dovrete scegliere comunque uno dei tre piani disponibili ed inserire un metodo di pagamento ma non vi sarà addebitato nulla, dovrete però ricordarvi di disdire prima del mese l’abbonamento perché il rinnovo è automatico e a quel punto vi verrà addebitata la cifra corrispondente al piano scelto.

Dopo aver completato la creazione dell’account, potrete creare più profili e iniziare subito a usufruire del servizio.

I contenuti possono essere anche cercati direttamente, usando la barra di ricerca collocata in alto a destra (all’interno della quale puoi digitare titoli di film, serie o cartoni, nomi di attori o generi cinematografici), oppure sfogliati in base alle rispettive categorie di appartenenza.

E’ disponibile una scheda per ogni contenuto.

il player di Netflix è molto intuitivo: al centro c’è la barra di scorrimento per passare velocemente da un punto all’ altro del video, sulla sinistra i pulsanti per il controllo della riproduzione e sulla destra ci sono le icone per passare prossimo episodio, sfogliare tutti gli episodi di una serie, selezionare la lingua di audio e sottotitoli e attivare o disattivare la modalità di visualizzazione a schermo intero.

E’ possibile anche creare una watch-list con i contenuti da guardare in futuro. Per farlo basta posizionare il cursore del mouse sulla locandina di un film o dela serie e cliccare sul pulsante + che compare in basso a destra.