Pentiti di aver aggiornato a Windows10? ecco come tornare indietro

L’aggiornamento a Windows 10 è stato forzato per alcuni possessori di Windows 7 e Windows 8.

Da Microsoft sono arrivate le scuse e la procedura per tornare indietro e ripristinare la propria ‘vecchia’ versione del sistema operativo.

Cercare “Impostazioni” nella barra di ricerca posizionata accanto al pulsante Avvio, per accedere al pannello di controllo di Windows 10

Cliccare su “Aggiornamento e sicurezza“

cliccare su “Ripristino“

Se avete aggiornato a Windows 10 da meno di un mese, tornerete alla versione precedente.

Tutto qui!