Kodi: cosa è e come si usa. Guida

Tempo fa vi avevo parlato di alcuni mediacenter. Negli ultimi tempi sono nati tanti nuovi servizi. Il più amato e usato è Kodi. Ne avete sentito parlare? Vorreste provarlo ma avete timore che sia difficile da utilizzare? Niente paura , leggete questa guida e non avrà per voi più nessun segreto.

Cos’è Kodi?

Kodi è, come dicevo, un media center. Un media center è un dispositivo o una applicazione utilizzato per riprodurre musica e video

Kodi è gratuito e opensource è può riprodurre sia contenuti locali che in streaming.

E’ disponibile per Windows, macOS, Linux , Android , iOS, tvOS e alcuni sistemi operativi proprietari per Smart TV.

Come installare Kodi

Per installare Kodi è sufficiente cliccare qui e scegliere il sistema operativo su cui volete installare il programma.

Una volta installato e volete potete cambiare lingua impostando quella italiana.

A questo punto potete iniziare ad aggiungere i vostri contenuti cliccando ad esempio su Film e poi su File-Aggiungi video



Gestire gli add-on

Altra peculiarità di Kodi sono gli add-on, piccoli programmi in grado di estendere le funzionalità del media center in ogni ambito.

Kodi ha di base alcuni add-on molto utili accessibili dall’interfaccia principale, ma c’è la possibilità di aggiurgerne altri sviluppati da terze parti, alcuni legali, altri meno legali che permettono di visualizzare contenuti protetti.

I Miei Add-on mostra gli add-on già presenti nel programma.

mostra gli add-on già presenti nel programma. Aggiornati di recente mostra gli add-on che hanno ricevuto l’aggiornamento automatico di recente.

mostra gli add-on che hanno ricevuto l’aggiornamento automatico di recente. Installa da repository permette di aggiungere una risorsa Web da cui poter prendere add-on non presenti in Kodi o non aggiornati.

permette di aggiungere una risorsa Web da cui poter prendere add-on non presenti in Kodi o non aggiornati. Installa da un file zip permette di aggiungere un add-on scaricandolo manualmente (in formato ZIP) dal Web.

permette di aggiungere un add-on scaricandolo manualmente (in formato ZIP) dal Web. Cerca apre il motore di ricerca per tutti gli add-on installati su Kodi.

Se volete aggiungere funzionalità utili a Kodi potete trovarne numerosi cercando su google “Add-on Kodi”

Se non avete voglia di cercare potete installare KODI MOD, un pacchetto completo realizzato da di ANDROIDABA.

Contiene i migliori ADD-ON e programmi in circolazione.

Per istallarlo

Avviate KODI , andate su SISTEMA (seconda icona in alto a sinistra se siete su Kodi 17 ) e cliccate su GESTIONE FILE (ultima icona per KODI 17 ).

, andate su (seconda icona in alto a sinistra se siete su ) e cliccate su (ultima icona per ). Cliccate due volte su AGGIUNGI SORGENTE.

Cliccate su <Nessuno> , inserite la url https://androidaba.com/addons e cliccate su FATTO.

, inserite la url e cliccate su Rinominate la nuova sorgente in ABA REPO .

tornate nella home e cliccate su ADD-ON / (prima icona in alto a sinistra) / INSTALLA DA UN FILE .ZIP .

(prima icona in alto a sinistra) . Cliccate su ABA REPO / plugin.video.KodiMod-1.0.8.zip

Attendete la notifica di conferma dell’installazione e tornate nella home di KODI .

. Cliccate su VIDEO / ADD-ON VIDEO / KODIMOD .

. Installate l’ultima versione



Usare Kodi in streaming

Come dicevamo però Kodi può essere utilizzato anche per usufruire di servizi in streaming.

Ad esempio per poter vedere le IPTV, scaricate come prima cosa IPTV tra gli add-on. Ora non vi resta che cercare su internet le liste dei canali (in formato .m3u) e scaricare quelle di vostro interesse.

Se volete avere una lista sempre aggiornata potete seguire questi passi

infogw ha creato una lista canali Online auto-aggiornante; ecco come inserirla:

In “Generale” andate su “Posizione” e selezionate Destinazione Remota (Indirizzo Internet) Selezionate “URL playlist M3U”, inserite lista dei canali http://bit.ly/m3ubyinfogw e confermate Deselezionate “Fai Cache m3u nel disco locale” e salvate Nella schermata iniziale selezionate Sistema>>Live TV Ora in Generale” selezionate “Abilitato” salvate e riavviate Live TV” è ora configurata e pronta all’ uso. Inoltre dovrebbe apparire nel menu della vostra schermata iniziale un collegamento che fa riferimento alla TV

e dovreste finalmente vedere la lista dei canali