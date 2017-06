6 server UPnP/DLNA per lo streaming di contenuti multimediali e la condivisione tra i vostri device (cross platform)

UPnP è l’acronimo di “Universal Plug and Play” (inserisci e utilizza( e fornisce un insieme di standard per la condivisione di contenuti multimediali facilmente e senza necessità di configurazione manuale.

L’obiettivo della tecnologia UPnP è quello di permettere a diversi terminali di connettersi l’uno all’altro e di semplificare drasticamente l’utilizzo di reti domestiche (condivisione dati, comunicazioni e intrattenimento) e aziendali dando la possibilità di utilizzare un componente non appena viene connesso al computer o alla rete.

DLNA è l’acronimo di “Digital Living Network Alliance” è una collaborazione internazionale fra industrie di computer e compagnie di apparati mobili fondata da Sony nel 2003 con lo scopo di definire ulteriormente (alcuni potrebbero dire limitare) la condivisione. Lo standard DLNA è attualmente adottato da oltre 250 aziende; fra i fondatori della collaborazione si possono citare Intel, LG Electronics, Microsoft, Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony e Toshiba.

Le specifiche sono basate su standard come il TCP/IP per la connessione dei dispositivi e l’UPnP per la condivisione delle risorse.

Per condividere i vostri contenuti utilizzando DLNA avete bisogno di un client (che fa il rendering), come ad esempio una PlayStation 3 o una Smart TV e un server che può essere hardware come ad esempio un NAS o software sotto forma di servizio che gira su PC.

Ecco un elenco di server DLNA gratuiti. Non tutti sono compatibili con tutti i dispositivi quindi il consiglio è quello di testarli e scegliere quello che si adatta meglio alle vostre esigenze.

Serviio è un media server DLNA-compatibile UPnP completo che viene proposto in versione gratuita, ottima per le esigenze di utilizzo familiare o premium che include anche l’utilizzo delle API e il controllo degli accessi ai contenuti.

Se avete Android potete anche scaricare ServiiDroid che vi pemetterà di accedere alla console di configurazione direttamente dal vostro device.

Caratteristiche interessanti di Serviio sono

I l transcoding in real time di file in alta definizione. In base all’apparato che si collega il server multimediale provvederà a fare il transcoding del file in un formato compatibile con lo stesso.

di file in alta definizione. In base all’apparato che si collega il server multimediale provvederà a fare il transcoding del file in un formato compatibile con lo stesso. La ricerca on line di metadati riguardanti i file archiviati. Il media server è infatti in grado di raccogliere informazioni utili quai titolo e copertina direttamente dalla rete e organizzerà automaticamente l’archivio.

È possibile eseguire lo streaming di contenuti online (feed RSS, stream audio/video, contenuto di pagine web), sono supportati i sottotitoli, i file RAW, i metadati incorporati nelle immagini, per le miniature (thumbnail) video, copertine di CD DVD e poster. Tra i formati supportati, abbiamo: MP3 (. mp3), Windows Media Audio (. wma), AAC (. m4a), OGG (.. ogg, OGA), FLAC (. flac) per l’audio e MPEG-1 (.. mpg, mpeg), MPEG-2 PS (.. mpg, mpeg, vob, mod), MPEG-2 TS (.. m2ts ts), MPEG-4 (mp4, m4v, mov), AVI (. avi,. divx), Windows Media Video (. wmv,. asf), Matroska (. mkv) Flash (. flv. F4V), DVR-MS (. dvr. dvr-ms) , WTV (. WTV), OGG (. sulla base. OGM), 3GP (.3 gp) per il video. Per le immagini sono supportati: JPEG (.. jpg, jpeg), GIF (gif.), PNG (png)

TVMOBiLi (Windows, Mac OS X, Linux)



TvMoBiLi è un altro server DLNA che ha sia la versione PRO che quella gratuita, in questo caso però la seconda non ha alcuna funzione in meno. La limitazione avviene sul quantitativo di dati. Fino a 10 GB è gratis dopo d che bisogna pagare un canone mensile di $1.50 al mese o 30 dollari una tantum.

Il programma è in grado di riconoscere il dispositivo che richiede il contenuto multimediale ed adattare lo stream ad esso.

Questa è la pagina di supporto con tutte le istruzioni per installarlo, utilizzarlo e risolvere i problemi più comuni.

XBMC (Windows, Mac OS X, Linux + More)

XBMC è uno dei più potenti server DLNA. Può funzionare sia come un server UPnP DLNA che come client per la ricezione di flussi e la sua configurazione è tra le più semplici esistenti. Basta andare nel menu in System — Network e abilitare la voce “Share video and music libraries via UPnP”. Da quel momento tutti i vostri file saranno condivisi.

PS3MediaServer (Windows, Mac OS X, Linux)

Ps3MediaServer è un potente software nato per fruttare al meglio le potenzialità della PS3 come media streamer, P non è però strettamente limitato alla console di Sony in termini di compatibilità che ha anche verso altri client. Inoltre è corredato di una serie di plugin disponibili per lo streaming da fonti come Grooveshark, SoundCloud e alcuni fornitori di TV on-demand.

MediaTomb (Mac OS X, Linux, FreeBSD)

MediaTomb è un’ottimo mediaserver per Linux e OSX

L’utilizzo, gestione e configurazione è semplificato tramite una interfaccia web che permette di impostare quali file condividere nella rete locale o con i dispositivi supportati come ad esempio la Play Station 3 e Xbox 360.

MediaTomb offre anche la possibilità di espandere le proprie funzionalità attraverso plugin dedicati.

Il punto forte è la documentazione dettagliata e la presenza di un forum molto attivo a cui ci si può rivolgere in caso di problemi o per chiarimenti

LXiMediaCenter (Windows, Mac OS X, Linux)

LXiMediaCenter transcodifica i video, indipendentemente dal fatto che sia in un formato compatibile o no. Quindi i requisiti per la sua esecuzione sono più elevati rispetto agli altri server di questa lista e non è l’ideale per le macchine più vecchie. Utilizza codifica di alta qualità. E’ disponibile per Windows, OSX e Linux e facilmente configurabile graize alla quick setup guide.

E’ ancora in fase beta ma molto apprezzato da chi cerca alta qualità di streaming e ha un hardware in grado di sostenerla.

Ora non vi resta che individuare quello migliore per le vostre esigenze, quello con cui vi sentite maggiormente in sintonia e iniziare a godervi lo streaming di film, musica, foto 🙂

Buon divertimento!

Via: MakeUseOf